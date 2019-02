Moneda nationala a Moldovei sa fie euro, asfaltare chiar de la scara blocului sau salubrizare mai eficienta in capitala. Sunt doar cateva dintre promisiunile electorale imposibile, aruncate cu verva de candidatii la fotoliul de deputat - VIDEO

Dumitru JELESCU, CANDIDAT PL: „Reabilitarea raului Bic.”



Veaceslav NEDELEA, CANDIDAT PD: „Reparatia telefericului care unea pe timpuri strada Calea Iesilor cu strada Nicolae Costin.”

Nelly BEREZOVSCHI, REPREZENTANTUL CANDIDATULUI PD, VICTOR MINDRU: „Asfaltare de la scara blocului.”



sau

Petru BURDUJA, CANDIDAT PSRM: „Dezamorsarea traficului, ambuteiajului de la Ciocana, prelungirea strazii Domeniuc, scoaterea transportului de mare tinaj pe strada Voluntarilor, prelungirea strazii Vadului Voda. Lungirea transportului troleibuz 21.”

In campania electorala, politicienii mai ca sunt gata sa dea si luna de pe cer de dragul unui loc in legislativ. Asa se face ca in aceasta perioada ne pomenim cu promisiuni pestritate, care nu au nicio treaba cu ceea ce poate sa faca un deputat. Cel putin asta spune un expert in dreptul constitutional.

Dinari COJOCARU, CANDIDAT PSRM: „Daca vorbim de transportul public, am un proiect pentru banda unica.”

Nicolae OSMOCHESCU, EXPERT IN DREPT CONSTITUTIONAL: „Promisiunile astea goale sunt in detrimentul al imaginii politice. Ele demonstreaza ca persoana nu cunoaste, pur si simplu, nici competentele parlamentului si nici atributiile unui deputat si al treilea se bate pe emotii. Populismul mereu a fost la moda.”

Nicolae Osmochescu spune ca un deputat poate pune intrebari, promova idei sau lansa initiative legislative, dar de executarea propriu-zisa se ocupa guvernul.

Ilie CRETU, CANDIDAT PL: „Euro sa devina moneda nationala.”

Nicolae OSMOCHESCU, EXPERT IN DREPT CONSTITUTIONAL: „Euro nu poate deveni moneda nationala din simplul motiv ca nu suntem membri UE.”

Maia SANDU, LIDERA PAS: „Blocul ACUM va depune toate eforturile astfel incat pana in anul 2023 sa indeplinim toate conditiile pentru aderare.”

Nicolae OSMOCHESCU, EXPERT IN DREPT CONSTITUTIONAL: „Este pregatita tara sau nu pentru aderarea la UE decide numai UE, prin Consiliul UE si Parlamentul UE.”

Expertii in drept afirma ca multe dintre ideile lansate de concurenti in campanie tin mai degraba de competentele autoritatilor locale, pe cand parlamentarii se ocupa de strategii nationale. In doua saptamani vom alege urmatorii 101 deputati care vor avea un mandat de 4 ani.