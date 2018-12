Mos Craciun e nevoit sa-si trimita zilele acestea toate clonele la munca. E vremea matineelor, asa ca trebuie sa reuseasca peste tot. In gradinite copii au pregatit adevarate spectacole ca sa-l impresioneze - VIDEO

Video in curand*

Cei 30 de pici din grupa pregatitoare de la gradinita numarul 181 au stralucit astazi. Unii chiar la propriu. Dupa lungi pregatiri, au colindat, au spus poezii si au dansat.

De la sarbatoare nu a lipsit Mos Craciun, care nu a venit cu mana goala, ci cu un sac plin de cadouri. Cel mai asteptat moment a fost cel in care Mos Craciun si-a deschis desaga si a inceput sa imparta darurile. Copiii spun ca i-au scris Mosului ce isi doresc sa gaseasca sub brad, de sarbatori.

Unii spun ca nu i-au cerut decat bucurie si sanatate. Parintii spun ca nu au cheltuit foarte mult pentru cadouri, costumele, insa, le-au cam scuturat buzunarele.

Mariana CHIRICA, MAMA: “Ne-am bucurat sa ne teleportam si noi in lumea copilariei. Am cusut rochita si ne-a costat un pic, in jur de 800 de lei. Noi nu am facut mari eforturi financiare, noi numai pentru cadouri am strans bani.”

Anul acesta in haina mosului s-a imbracat un student, voluntar, asa ca parinttii nu au achitat pentru asta.

Daniela VICOL, DIRECTOAREA GRADINITEI 181: "Anul acesta am avut parinti care au jucat rolul de Mos Craciun. Avem si o persoana care s-a oferit voluntar sa fac aceasta in dar copiilor."

"Este o experienta placuta de a petrece timpul cu copii."

Educatoarea, cu o experienta de 50 de ani in domeniu, spune ca nu i-a fost greu sa pregateasca spectacolul.

Margareta CORNIENCOV, EDUCATOAREA: "Copii sunt ascultatori, zi de zi invatam la activitati, dupa amiaza. La activitatile de muzica, pentru ca sunt in program."

Dupa matineu, copiii nu pleaca in vacanta ci isi continua activitatile.