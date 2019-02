Motivul pentru care ambulanta ar fi ajuns tarziu la bebelusul de 4 luni, care ulterior a murit la un spital din capitala. Ce spun medicii de acolo

Comunicatul emis de cei de la ambulanta:



"Motivul apelului la 112 a fost copil cu febră 38°C şi alergie pe gât. La cazul dat a fost direcţionată o echipă de asistenţă medicală urgentă specializată pediatrică, care a ajuns cu întârziere din cauza că în acest interval de ore erau 38 solicitări în aşteptare, în majoritatea cazurilor copii.

Mama copilului a relatat medicilor că pe data de 30 ianuarie, la ora 14:00, starea copilului s-a agravat brusc şi a apărut febra de 38°C. Aceasta i-ar fi administrat de sine stătător medicamente pentru scăderea febrei, iar la scurt timp a constatat că copilului i-au apărut pe corp erupţii cutanate, după asistenţă medicală nu s-a adresat. Peste şase ore şi jumătate aceasta a apelat Serviciul 112.

La momentul sosirii echipei de urgenţă, copilul a fost găsit în stare gravă, cu erupţii cutanate pe faţă, gât şi membre. După examinarea pacientului, echipa i-a acordat asistenţă medicală, fiind monitorizat permanent, cu administrare de oxigen, pe durata transportării la cea mai apropiată instituţie medicală, în secţia de reanimare.

IMSP Centrul Naţional de Asistenţă Medicală Urgentă Prespitalicească regretă acest caz tragic şi reiterează populaţiei că ambulanţa trebuie solicitată doar în cazul în care este pusă viaţa în pericol, întrucât apelurile non-urgente provoacă întârzieri în acordarea ajutorului medical persoanelor care se află în situaţii de urgenţă, uneori având consecinţe fatale".

Totul s-a intamplat ieri noaptea. Un bebelus de 4 luni a fost dus la Spitalul Clinic Municipal pentru copii din capitala noaptea, in jurul orei 2.

Directorul institutiei, Stefan Calancea, ne-a spus ca acesta era deja in moarte clinica si ca medicii au inceput imediat manevrele de resuscitare, dar nu s-a mai putut face nimic pentru a-l salva. Cazul a ajuns in atentia publicului, dupa ce interpreta Tatiana Heghea a scris o postare pe facebook spunand ca era la spital in acel moment.

*Poza simbol