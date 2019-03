Motivul pentru care Igor Dodon a plecat intr-o vizita la Moscova, de ziua comemorarii razboiului de pe Nistru. Ce spune presedintele - VIDEO

Natalia GHETU, REPORTER PROTV: "De ziua comemorarii razboiului de pe Nistru ati plecat la Moscova, de ce?"

Igor DODON, PRESEDINTELE RM: "Eu am plasat un mesaj public in acea zi, cu un mesaj foarte clar catre toate partile de reconciliere, insa in acele zile de weekend am decis sa fiu alaturi de familie. Mersi."

Natalia GHETU, REPORTER PROTV: "Ce ati facut la Moscova? Cu cine v-ati intalnit?"

Igor DODON, PRESEDINTELE RM: "A fost o vizita privata. Mersi."