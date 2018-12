Munteanu pleaca din PL: "Am decis sa nu fiu partas la asa ceva, am decis sa ma retrag din PL. Sunt decis sa sustin blocul ACUM"

Valeriu MUNTEANU: "Am decis ca nu pot fi partas la asa ceva. Este o greseala pe care nu o pot gira. Am decis sa ma retrag din PL. Cu regret in suflet, dar cu mintea treaza ca nu am gresit nimic fata de neamul romanesc. Lupta continua. Le multumesc tuturor, incepand cu domnul Ghimpu si terminand cu toti membrii de partid.

Nu voi adera la niciun partid politic pana la alegeri. Sunt dispus sa sustin blocul ACUM."

"In aceste conditii am sustinut PL-ul inca de la inceput, am sustinut participarea noastra la alegeri alaturi de PLDM, PAS, PPDA. Am participat la 6 intalniri cu ei. Dialogul a fost pe alocuri complicat. PAS si PPDA a venit cu ideea de a gazdui PL-ul pe liste si circumscriptii, dupa examenul de integritate.

La inceput toata lumea intelegea ca decizia PL intarzie din cauza alegerii noului lider PL. Am vorbit despre faptul ca sa putem impartasi ideea unirii, raspunsul lor a fost in mod cert da.

PL si PLDM trebuia sa-si sincronizeze deciziile, astfel ca la sedinta de ieri sa fie luata o decizie. PLDM a lasat totul la o parte, problemele si a decis sa mearga la alegeri cu ACUM. Am asteptat ca presedintele PL, Dorin Chirtoaca, pe care l-am votat sa uneasca partidul cu blocul ACUM.

Insa presedintele a venit fara o decizie in acest sens. A zis ca se asteapta decizia dupa Consiliul Republican. Este o scuza slaba. PL a decis deja sa nu fie de partea buna a istoriei. Pentru concluzie, PL are o decizie a Consiliului Republican, unde se spune ca nu a fost discutata participarea PL-ului la alegeri alaturi de ACUM si ca PL va participa la alegeri pe cont propiu.

Vreau ca lucrurile sa fie foarte clare, Ghimpu nu doreste ca partidul sa mearga in opozitie cu ACUM. Spune clar acest lucru si nu lasa niciodata sa se inteleaga contrariu. Cel mai mare regret este pentru presedintele Dorin Chirtoaca care nu poate sa vina cu viziunea personala si se subordoneaza celor ce spune Ghimpu", a mai adaugat Valeriu Munteanu.

Este momentul unei decizii grele, este momentul despartirii mele politice de PL. Am petrecut 11 ani impreuna, ani de victorii, urcusuri si coborasuri. Le multumesc tuturor.

Ma voi tine de acest principiu. Nu voi adera nici la un partid politic pana la alegeri si dupa. Chiar daca se vor arunca acum destule peste mine ca sunt cumparat de Topa si sunt omul lui Lucinschi. Eu nu voi reactiona. Nu am sa influentez niciun membru PL sa ia o decizie. Toata lumea cu siguranta a asteptat ca Chirtoaca sa vina cu o decizie si PL sa mearga u blocul ACUM.

Eu m-am retras din cursa din sefia partidului, am asteptat ca Chirtoaca sa aiba viziune si sa decida. PLDM a venit cu o decizie, iar PL nu. Din punctul meu de vedere nu este corect acest lucru. Eu am muncit si am promovat ideile in care am crezut. Forma si cum voi interactiona cu acest bloc, o sa vedem. Eu am spus si la o sedinta, din suflet va rog sa lasati jocurile. Haideti sa mergem pe listele ACUM, asta asteapta oamenii. Eu am vrut ca partidul sa mearga acolo.

Din pacate nu s-a dorit acest lucru. Eu am vrut ca aceasta ideie in care eu cred sa fie adoptata de colegi. Colegii constientizeaza acest lucru."

