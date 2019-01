N-au decat sa se adreseze contabililor. Asa le raspunde premierul Pavel Filip profesorilor care se plang ca primesc lefuri mai mici dupa ce a intrat in vigoare noua lege a salarizarii - VIDEO

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA: “Este o lege buna si fara precedent. Dispozitiile prevad ca nicio persoana nu va primi salarii mai mici decat pana acum.”

Pavel Filip a inceput sedinta de astazi a Guvernului laudand legea salarizarii aprobata de curand. In felul acesta, el a dat o replica profesorilor care s-au plans in presa ca dupa intrarea in vigoare a noilor prevederi primesc lefuri mai mici. Printre ei este si directoarea unui liceu din Ungheni care a declarat pentru Expresul ca are acum un salariu cu 1200 de lei mai mic.

Maria Buruiana, DIRECTORUL EXECUTIV AL LICEULUI “GH. ASACHI” DIN UNGHENI: “Pentru actuala guvernare e mai bine sa stii mai putina carte. Nu ni se mai plateste pentru gradul didactic, pentru vechimea in munca.” a declarat Maria Buruiana pentru Expresul.

Premierul, insa, a calificat plangerile care au aparut in spatiul public drept speculatii.

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA:"Nu voi reactiona la cazurile care apar. Sa se adreseze contabililor. "

Filip a declarat ca executivul va aproba o hotarare care sa prevada un supliment pentru cei managerii institutiilor de invatamant.

Proiectul de lege privind sistemul unitar de salarizare in sectorul bugetar a fost anuntat anul trecut in luna octombrie de catre Vlad Plahotniuc de la sediul PD, apoi explicat intr-o conferinta de premierul Pavel Filip.