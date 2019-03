Nationala Moldovei a cedat cu 4 la 1 in fata Frantei. Onoarea tricolorilor a fost salvata de Vladimir Ambros. Alexandru Spiridon: “Am jucat cu niste monstri. In comparatie cu noi, ei sunt jucatori de cea mai inalta talie fotbalistica"- VIDEO

In primul meci din preliminariile Campionatului European de anul viitor, Republica Moldova a intalnit campioana mondiala, nationala Frantei. Cocosii galici au deschis scorul in minutul 24, prin Antoine Griezmann. Peste 3 minute, tot atacantul lui Atletico a executat o lovitura de la coltul terenului, iar Raphael Varane, cu o lovitura de cap, a trimis mingea in poarta. Peste 10 minute, Olivier Giroud a triplat avantajul oaspetilor, astfel stabilind scorul primei reprize.

La painea si sarea cu care a fost intampinat si la ovatiile necontenite din partea suporterilor moldoveni, Kylian Mbappe a gasit un raspuns pe masura si anume - golul de 4 la 0.

Fiind introdus pe teren cu un sfert de ora inainte de finalul meciului, Vladimir Ambros a preluat initiativa. Dupa cateva tentative nereusite de a patrunde in careul advers, in minutul 89, atacantul lui Petrocub a reusit sa sparga gheata.

Acest gol a fost primul pentru Ambros in tricoul selectionatei. La conferinta de presa de dupa meci, selectionerul Moldovei, Alexandru Spiridon, a recunoscut ca adversarii tricolorilor au fost mult mai puternici.

Alexandru SPIRIDON, SELECTIONERUL MOLDOVEI: “Am jucat cu niste monstri. In comparatie cu noi, ei sunt jucatori de cea mai inalta talie fotbalistica, alesi din mii si mii de jucatori. Problema noastra a fost ca nu am reusit sa-i inlocuim cu bine pe Gatcan si Epureanu. Am facut prea multe greseli, cred ca prima repriza m-a dezamagit atat pe mine cat si pe microbisti."

Chiar daca multi dintre suporteri nu s-au asteptat la un astfel de rezultat, acestia sunt multumiti de cum au jucat favoritii lor.

“Rezultatul nu este acela pe care l-am asteptat, insa echipa a jucat bine. A fost un joc frumos “

“Am asteptat ceva mai mult de la Molodova, dar cred ca in unele momente selectionata noastra a rezistat bine, iar asta ma face sa cred ca pe viitor vom avea rezultate mai frumoase “

In schimb, suporterii francezi au tratat aceasta victorie ca pe un lucru firesc.

“A fost un meci simplu pentru nationala Frantei, pentru ca era evidenta o diferenta mare dintre cele doua echipe."

Nici inainte si nici dupa meci nu au fost inregistrate conflicte intre fanii celor doua nationale, iar fortele de ordine spun ca au luat masuri pentru a evita astfel de cazuri.

“Noi autoritatile, cream conditii ca lucrul sa fie eficient, respectiv ca meciul sa se desfasoare la un nivel ridicat de siguranta."

Insa, ordinea pe care o mentineau fortele de securitate, a fost pe cale sa fie incalcata, chiar de doi jandarmi francezi. Incantati de victoria compatriotilor, acestia, mai intai si-au facut poze cu suporterii moldoveni, apoi au dansat, chiar in fata politistilor.

Mai tarziu, unul dintre jandarmi a spus ca este incantat de Republica Moldova.

“Moldova este o tara fantastica! Eu am ajuns aici joi si am petrecut momente formidabile. Bunatatea oamenilor este extraordinara. Dorim sa mai ramanem aici. Un mare multumesc pentru Moldova. “

In acelasi timp, s-au disputat si celelalte meciuri din grupa preliminara din care face parte Republica Moldova. Islanda a batut-o cu 2 la 0 pe Andora, iar urmatoarea adversara a tricolorilor, Turcia, a invins-o, la fel cu 2 la 0 pe reprezentativa Albaniei. Urmatoarea etapa va avea loc luni.