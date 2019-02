NCA: Dosarul fiului fostului premier Vlad Filat nu are nicio legatura cu alegerile -moldova.europalibera.org

Agentia Nationala pentru pentru Combaterea Infractiunilor din Marea Britanie, National Crime Agency, a precizat vineri, intr-o declaratie scrisa pentru Europa Libera, ca decizia de a confisca aproape jumatate de milion de lire din conturile fiului fostului premier Vlad Filat este caz civil, nu unul penal (nu a avut loc vreun proces, ci numai audieri la tribunal). Totodata, a precizat ca „Agentia Nationala pentru Combaterea Infractiunilor nu poate determina momentul cand are loc o audiere sau este examinat un caz in sistemul judiciar. (...) Calendarul audierilor este stabilit in intregime de tribunal si nu a existat nicio incercare de interferenta in alegerile moldovene”, scrie moldova.europalibera.org