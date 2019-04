Ne asteapta ingheturi. Avertizarea vine de la meteorologi, care spun ca in urmatoarele zile, pe parcursul noptii se vor inregistra pana la minus trei grade - VIDEO

Codul galben de inghet, valabil pe intreg teritoriul tarii, intra in vigoarea la noapte si va dura doua zile. Cel mai frig va fi in nord, unde se asteapta -3 grade, in timp ce in centru si la sud vom avea cu un grad mai mult. Meteorologii spun insa ca luna aprilie nu ne va surprinde cu temperaturi iesite din comun, insa v-a ploua mai putin decat norma obisnuita.

Tatiana DABIJA, SEFUL ADJUNCT AL CENTRULUI METEOROLOGIC: ”Tempereratura medie lunara va fi aproape de valorile normei, norma fiind de +9, +11 grade.Precipitatiile vor fi un pic sub norma.”

Responsabilii de la Ministerul Agriculturii spun ca temperaturile negative nu vor afecta culturile de camp, precum cele de grau, orz, ovaz sau mazare, intrucat acestea ingheata la cel putin -5 grade. Pomii deja infloriti, de cais, zarzare sau piersic nu sunt nici ei in pericol.

Vasile SERBAN, SEFUL DIRECTIEI POLITICI DE PRODUCTIE, PROCESRE SI REGLEMENTARI DE CALITATE A PRODUSELOR VEGETALE: ”Temperatura de afectare ar fi de -2,6 grade. Acestea minus 3 grade sunt la suprafata solului. La inaltime de un metru creste cu un grad. Adica vom avea -2 grade. Culturile nu ar trebui sa fie afectate doar in cazul cand plantatiile sunt in denivelari.”

Agricultorii spera ca timpul sa fie favorabil, iar roada cat mai bogata.

“2,3 grade cu minus nu e pericol. Daca nu vor fi ingheturi pana la -7 grade. Se poate si de protejat, de facut focul cu fum.”

”Speram anul ista sa nu fie ingheturi. Timpul nu sare brusc, parca se pastreaza.”

Cei de la minister le recomanda agricultorilor sa-si protejeze plantatiile impotriva ingheturile tarzii de primavara.

Vasile SERBAN, SEFUL DIRECTIEI POLITICI DE PRODUCTIE, PROCESRE SI REGLEMENTARI DE CALITATE A PRODUSELOR VEGETALE: -”Gramezi de paie umede in perimetru plantatiilor. Ar putea sa le dea foc, pentru a produce fum si de a schimba nivelul de temperatura. Sunt si preparate chimice care pot fi utilizate pentru a intarzia dezvoltarea mugurilor. Generatoare de caldura.”

Responsabilii spun ca in ultimii ani frecventa ingheturilor tarzii de primavara a crescut. Daca pana nu demult norma era de o data la trei ani, acum, temperaturi negative de primavara sunt inregistrate in fiecare an sau o data la doi ani.

In 2017, sfarsitul lunii aprilie a adus ninsori abundente in toata tara, cu consecinte grave pentru natura si agricultura.