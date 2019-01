Ne asteapta un weekend friguros, cu ninsori in toata tara. Ce temperaturi vor fi in urmatoarele zile

In urmatoarele zile vremea se raceste simtitor. Maine, in cursul noptii mercurul in termometre va cobora pana la -10 grade, iar duminica minimele vor atinge minus sase grade si ar putea sa ninga.

Si de Craciunul pe stil vechi am putea avea parte de zapada. Meteorologii prognozeaza ninsori pe tot teritoriul tarii si minime de pana la minus 11 grade. Vremea se va mentine rece pana la sfarsitul saptamanii viitoare.