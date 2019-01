Ne astepta o noapte cu ninsoare si ger. Cum se circula la acesata ora in capitala - VIDEO/FOTO

Meteorologii anunta ca ninsoare vom avea pana dimineata, dupa care aceasta s-ar putea transforma in lapovita. Responsabilii de la primarie anunta ca vor incepe sa intervina la curatarea strazilor la ora 3 noaptea cu 35 de utilaje de dezapezire, pe trotuare dar si in curtile blocului. Iar de la ora 05:00 muncitorii vor incepe curatarea statiilor de astepatare si sa presare material antiderepant.

Chiar daca in aceasta noapte vom avea pana la minus 14 grade, maine in nord tarii se vor inregistra pana la minus 6. In urmatoarele zile, mediile de temperatura pe timp de zi vor oscila intre 0 si plus doua grade. Atat la acest subiect, la revedere.