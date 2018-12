Nereguli la Primaria Chisinau. Curtea de Conturi a constatat denaturari de 32,5 miliarde de lei in raportul financiar - ZdG

In urma procesului de audit Curtea de Conturi a constatat un deficit de circa 32,5 miliarde de lei in raportul financiar al municipiului Chisinau. Presedintele Curtii de Conturi, Veaceslav Untila, a atras atentia reprezentantilor Primariei Chisinau asupra numeroaselor probleme grave depistate, probleme nu au fost luate in calcul si nu au fost remediate desi au fost identificate si in anii precedenti, scrie Ziarul de Garda.