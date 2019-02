Nici autocarul nu e vechi, nici drumurile nu sunt proaste! Autobuzul PD-ului se clatina pentru ca democratii cantau si dansau in el - VIDEO

Andrian CANDU, PRESEDINTELE PARLAMENTULUI: "- In imaginile de ieri pe care le-ati postat am observat ca autocarul in care mergeati, acesta, ultimul, se cam clatina. Era din cauza autocarului care ar fi mai vechi sau uzat sau e din cauza drumurilor proaste? -Nu, asta noi ne clatinam cantand. De obicei cand canti, te clatini. Si era in ritmul muzicii. Ati vazut ca noi am cantat si i-am urat la multi ani unei colege de-ale nostre. Echipa a decis sa-i cante un cantec si sa se clatine frumos in ritmul muzicii.”

In imaginile postate ieri de Candu pe Facebook se vede cum autocarul se clatina destul de tare, in timp ce el le vorbeste colegilor, tinandu-se de un scaun ca sa nu cada.

Nu stim daca de la cantat s-a zgaltait autobuzul, dar vocea democratului sigur a avut de suferit, pentru ca astazi era cam ragusit.

Andrian CANDU, PRESEDINTELE PARLAMENTULUI: “Autocarul nu este asa luxos.”

Andrian Candu ne-a spus ca primul autobuz, cel cu scaune de piele, a avut o defectiune la cutia de viteze si ca ambele autocare sunt inchiriate. Cat plateste PD-ul pentru transport, Candu sustine ca nu stie.