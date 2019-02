Nici ploaia, si nici faptul ca se afla la un pas de infrangere, nu l-au impiedicat pe Radu Albot sa faca istorie duminica la Delray Beach Open - VIDEO

Pana acum Albot nu a ajuns niciodata intr-o finala ATP. Iar in cele doua semi-finale precedente din circuit, moldoveanul a castigat de fiecare data doar cate patru game-uri.

In ciuda ploii care a intrerupt meciul in al treilea set, la scorul de 2-1, Albot care era numarul 82 in lume si-a adjudecat pana la urma primul trofeu ATP, dupa o partida care a durat doua ore si 51 de minute.

“Pare incredibil. Ai muncit mult. Ai muncit toata viata, toata cariera, iar in final castigi un tuneu.”, a spus Albot. “Este un sentiment grozav. Este greu sa descriu asta in cuvinte.”

Pana acum, doar un jucator din Moldova a ajuns in Top 200 mondial. Este vorba de Roman Borvanov, care l-a sustinut pe Albot la Delray Beach in aceasta saptamana. Radu Albot este recordmen absolul in tenisul moldovenesc, record imbunatatit dupa acest prim-titlu ATP.

Porecla lui Albot este “The machine”, si asta cu siguranta s-a vazut duminica. Evans a inceput bine, folosind tehnica slice-urilor din spate pentru a-l impiedica pe moldovean sa mareasca ritmul. Dar Albot si-a revenit senzational in setul secund si a controlat partida. Albot s-a aratat capabil in finala cu Evans, sa apere orice minge. Dar totul s-a schimbat in setul 3, la scorul de 2-1.

A inceput sa ploua, iar jocul a fost oprit pentru aproximativ o ora.Cand cei doi au reluat partida, Evans s-a dovedit a fi mai energic, iar Albot a fost capabil sa intoarca mingile pana in game-ul 8, atunci cand Evans a reusit break-ul si a egalalt 4-4. A urmat tie-break-ul unde Evans a condus cu 6 la 4, dar a ratat cele doua mingi de meci, apoi a mai putut inchide inca odata meciul la scorul de 7 la 6, dar Albot s-a aparat incredibil.

“El a dat un voleu bun. Este usor de spus ca iata nu am castigat meciul, dar Albot a jucat grozav in momentele in care avea nevoie sa joace.”, a spus Evans.

Meritul ii apartine moldoveanului pentru lupta din al treilea set. Cand jucatorii au au aratat ca pot sa-i dea lovitura lui Albot, el mereu a ramas in picioare si si-a aratat capacitatile ori de cate ori adversarul a dat semn de slabiciune. Pentru efortul sau, Albot a obtinut 250 de puncte ATP si un premiu in suma de 97.490 de dolari.

Albot, si-a demonstrat abilitatile la Delray Beach si in proba de dublu, unde a ajuns in semifinale, alaturi de japonezul Yoshihito Nishioka.

“Vreau sa va spun ca nu mi-a fost in plan sa pierd in primul set, si apoi sa revin pe pozitie. Dar au fost rezultate destul de bune in aceasta saptamana. Cand pierzi un set, este doar jumatate de meci.”, a spus Albot. “Daca vrei sa castigi un meci, trebuie sa castigi doua seturi. Inca aveam sanse, am avut sanse si le-am folosit.”