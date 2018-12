Nicolae Timofti isi sarbatoreste ziua de nastere. Cati ani implineste fostul presedinte

Nicolae Timofti s-a nascut pe 22 decembrie 1948 in satul Ciutulesti, raionul Soroca. In anul 1964 a absolvit scoala medie din Floresti. In perioada 1964 - 1967 a frecventat cursurile şcolii serale din Floresti. In perioada 1967-1972 a studiat la Facultatea de Drept a Universitatii de Stat din Republica Moldova.

Pe 16 martie 2012 este ales de Parlament in functia de preşedinte al Republicii Moldova.