Nina Costiuc, invitata astazi la dezbaterile de la PRO TV. Profilul candidatei PD pe circumscriptia uninominala 32

Nina Costiuc are 63 de ani si traieste in comuna Budesti acolo unde este si primar acolo de 24 de ani. Este casatorita si are un copil.

Este jurist de profesie, a studiat la Colegiul Financiar Bancar, Institutul Juridic din Moscova şi Academia de Administrare Publică de pe lângă Guvern.

Candidata a fot mebra a PLDM pana in 2015, in prezent acesta figureaza pe listele Partidului Democrat.

Democrata şi-a anunţat candidatura pentru participarea la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019, pentru circumscripţia electorală nr. 32 din Chişinău, formată din localităţile Bubuieci, Budeşti, Ciorescu, Coloniţa, Condriţa, Cricova, Cruzeşti, Ghidighici, Grătieşti, Stăuceni, Tohatin, Vadul lui Vodă, Vatra.





Organizatiile constituente ale Initiativei Civice pentru un Parlament Curat 2019 (ICPC) nu au publicat profilul concurentei.