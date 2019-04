Nistor Grozavu a fost audiat pentru ultima data in dosarul parcarilor cu plata unde figureaza ca martor. Avocatii lui Dorin Chirtoaca acuza judecatorul ca a oprit brusc audierea, desi ei mai aveau intrebari - VIDEO

“Legea a plecat in totalitate din sala de judecata”, a scris pe Facebook dupa sedinta de astazi fostul primar Dorin Chirtoaca, cercetat in dosarul parcarilor cu plata. Avocatii acestuia sustin ca judecatorul ar fi intrerupt audierea lui Grozavu ca martor, in mod abuziv.

Tatiana IOVU, AVOCAT: “Eu si cu Dorin Chirtoaca nu am reusit sa-i adresam lui Grozavu nicio intrebare. Si avocatul Malic mai avea intrebari catre martor.”

Nu am reusit deocamdata sa-l gasim pe judecatorul Alexandru Negru pentru comentarii. Astazi avocatii fostului primar au cerut sa fie anexate la dosar mai multe acte care au semnatura lui Nistor Grozavu.

Viceprimarul sustine ca semna orice act abia dupa ce il coordona cu Dorin Chirtoaca. Ex-primarul capitalei a fost retinut in mai 2017, fiind acuzat de trafic de influenta si corupere pasiva.

Procurorii sustin ca el i-a cerut lui Grozavu sa semneze contractul cu firma care urma sa amenajeze parcarile cu plata in capitala, iar el urma sa primeasca 13 la suta din veniturile companiei. Chirtoaca se declara nevinovat.