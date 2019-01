Noaptea dintre ani a fost sarbatorita cu mare fast la Orhei. Atmosfera a fost incinsa de Verka Serdiucika din Ucraina, interpretul Randi din Romania, trupa Trei Sud Est si formatia Tharmis - VIDEO

Cu focuri de artificii spectaculoase a fost intampinat noul an, la Orhei. Acolo s-au adunat oameni din diferite localitati pentru a sarbatori. Pentru ca nu i-a placut cum a fost organizat concertul in capitala, Iurie a mers impreuna cu familia la Orhei, unde au petrecut pana dimineata.

Iurie: “Aici e mai interesant decat la Chisinau. E concertul, atmosfera si chiar targul e mai mare si frumos. Si anul trecut am fost aici.”

Oamenii au dansat cat i-au tinut picioarele cand in fata lor a aparut Verka Serdiucika. Artistii de pe scena au impartit sampanie celor din apropiere.

“Verca Serdiucika de la Kiev, ne place ca niciodata. Sa fie un an bogat, liniste in tara, sa fie in parlament liniste.”

Si baietii de la Trei Sud Est au cantat mai multe melodii noi, dar si cateva hituri mai vechi. Oamenii spun ca nu le pasa din ce bani s-a organizat concertul.

“Am venit pentru Trei Sud Est. Este super organizat, le place la toti. Ilan Sor face minuni, el se straduie pentru toata populatia. Noi venim de la Glodeni, e super.”

“Am venit sa intalnim Anul Nou cu oamenii din Orhei si din Republica. Suntem foarte multumiti de atmosfera aceasta de sarbatoare. Multumim domnului primar pentru toat ce face pentru noi.”

Concertul s-a dat la Orheiland, iar oamenii s-au inghesuit ca sa ia cate o sticla cu apa si croasanti, care erau impartiti gratuit.

“Multumim Orheiului, ca mi-e sete, ne place aici si-s bucuroasa de ei ca neservesc.”

“Apa e gratis pentru astazi.”

Pe scena a urcat si Ilan Sor, condamnat la 7 ani de inchisoare in dosarul BEM, alaturi de sotia sa, Jasmin, si copiii lor. Primarul de Orhei s-a laudat cu cele 37 de autobuze pe care le-a cumparat pentru localnici, fara a mentiona de unde a luat bani.

Ilan SOR, PRIMARUL DE ORHEI: “Ce fel de Revelion fara cadouri, anume din acest motiv, trei zile in urma, pentru prima data in Moldova, in orasul noastru, a aparut transport nou, gratuit si calitativ.”

Muzica a rasunat noaptea trecuta si la Jora de Mijloc, localitate condusa de vicepresedinta partidului Sor, Marina Tauber. Acolo, pe scena a urcat trupa Zdob si Zdub si alti interpreti autohtoni, iar trecerea dintre ani a fost marcata cu focuri de artificii.

Nu am reusit sa aflam de la organizatori cati bani s-au cheltuit pentru cele doua evenimente.

Si la Nisporeni, focurile de artificii au fost spectaculoase, iar muzica a rasunat pana noaptea tarziu. Impreuna cu localnicii a sarbatorit si liderul PD, Vlad Plahotniuc, care este originar de acolo si candideaza pe aceasta circumscriptie la parlamentare.