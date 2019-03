Noii sefi de la ANRE, numiti in functie prin niste decizii fulger in plen, au prezidat prima lor sedinta publica. Directorul general, care pana nu demult era la Curtea de Conturi, spune ca salariul de la ANRE ii va permite vacante mai confortabile - VIDEO

Veaceslav UNTILA, DIRECTORUL GENERAL AL ANRE: „La Curtea de Conturi - un salariu de 24 de mii. Aici vreo 32 ies curat la mana si este un salariu bun si eu ma bucur ca si colegii mei au acest salariu. Noi trebuie sa facem tot posibilul sa meritam acest salariu si noi vom face.”

Mai in gluma, mai in serios, Untila spune ca de asta a si aplicat la concurs.

Veaceslav UNTILA, DIRECTORUL GENERAL AL ANRE: „De aceea si am mers la concurs ca m-am interesat care este salariul si este un salariu destul de bun. - Acum va permiteti mai multe? - Imi permit mai multe, chiar si cred ca o sa-mi permit o vacanta mai buna. - Unde o sa plecati? - As vrea sa imi iau sotia si nepotii, demult nu am mai fost la mare sau la munte.”

Astazi a avut loc prima sedinta publica in noua componenta a Consiliului de Administrare al ANRE. Directorul General spune ca ii place noul post, dar mai are de invatat. A primit cateva sfaturi de la vechea echipa, pentru care s-ar fi organizat o petrecere inainte de plecare.

Veaceslav UNTILA, DIRECTORUL GENERAL AL ANRE: „Numai am terminat sa invat lexiconul ce tine de audit si acum m-am apucat de enrgetica, dar imi pare interesant si foarte necesara, pentru ca trebuie sa protejam consumatorul din RM.”

Noii membri de la Consiliul de Administrare ANRE sunt fostul director de la Curtea de Conturi – Veaceslav Untila, fostul sef al comisiei parlamentare pentru economie – Stefan Creanga, ex-deputatul Grupului Popular European – Eugen Carpov si ministrul economiei din cabinetul Filip – Octavian Calmic. Ei au fost numiti de plen pentru un mandat de 6 ani.

Inainte de asta, Tudor Copaci, cel care a detinut functia ocupata acum de Veaceslav Unila, isi dadea demisia din motive personale. Despre acesta se vorbea in 2018 ca incasa intr-o luna cat 10 salarii medii pe economie, adica in jur de 60 de mii de lei. Cel mai bine platit functionar public ramane guvernatorul BNM, potrivit acelorasi date de anul trecut.