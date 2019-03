Noile achizitii ale guvernatorului Bancii Nationale - ZDG.MD

Octavian Armasu, numit guvernator al Bancii Nationale (BNM) la sfarsitul lunii noiembrie, in 2018, declara pentru anul trecut un venit de peste 225 mii de lei din activitatea sa in functia detinuta anterior, cea de ministru al Finantelor. Tot de la Ministerul Finantelor, Armasu a beneficiat de o indemnizatie de concediere in suma de 36. 260 lei. Sotia sa, care activeaza la Bayer SRL declara un venit de circa 780 mii de lei, scrie zdg.md