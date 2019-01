Noua lege a salarizarii i-ar putea lipsi pe bugetari de tichetele de masa in prima jumatate a acestui an, dar si de premii - VIDEO

Responsabilii de la Ministerul Finantelor ar fi recomandat ca de la 1 ianuarie 2019 sa nu se acorde, temporar, premii din economiile administratiilor locale si tichete de masa pentru bugetari.

Motivul ar fi legislatia imperfecta, adoptata in graba de majoritatea parlamentara, functionarii facand referire la noul sistem de salarizare, scrie MoldStreet. Autoritatile centrale spun ca nu ar fi calculat impactul acestei legi asupra trezoreriei de stat, de aceea, ar fi indicat sa se mai astepte o perioada, pana cand se vor plati salariile pentru doua-trei luni in conditii noi, in toata tara.

MoldStreet scrie ca la ultima sedinta de anul trecut, functionarii ar fi depistat erori la coeficientii de salarizare stabiliti pentru educatori sau contabili, iar in replica, Ion Chicu ar fi spus ca ulterior se va discuta despre asta. Astazi, ministrul nu a raspuns la telefon.

Proiectul de lege privind sistemul unitar de salarizare in sectorul bugetar a fost anuntat in luna octombrie de catre Vlad Plahotniuc, de la sediul PD, apoi explicat intr-o conferinta de premierul Pavel Filip.