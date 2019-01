Noul guvernator al Bancii Nationale nu stie cand ar putea fi intors miliardul furat, si spune ca la aceasta intrebare ar trebui sa raspunda procurorii - VIDEO

Un miliard si 698 de milioane de lei au fost incasati la bugetul de stat pana in prezent, dintre care 421 de milioane au fost recuperate in urma sechestrelor puse pe averile celor condamnati si cercetati penal in dosarul fraudelor de la BEM. Cifrele ni le-a oferit noul guvernator al BNM, care pana la sfarsitul anului trecut a fost ministru al finantelor.

Sunt aceleasi date pe care le publica Guvernul, desi expertii au indicat in repetate randuri ca aceste fonduri provin din vanzarea activelor bancilor fraudate, si nu sunt banii propriu-zisi, scosi din institutiile financiare. In cadrul unui interviu comun oferit pentru mai multe institutii de presa din Moldova, l-am intrebat pe Armasu cand crede el ca miliardul ar putea fi intors.

Octavian ARMASU, GUVERNATORUL BANCII NATIONALE A MOLDOVEI: “Intrucat BNM nu are competente de urmarire penala si, prin urmare, nu se poate substitui organelor de drept, urmeaza ca procurorii si judecatorii sa ofere claritate deplina in dosarele de investigare a fraudei bancare. ”. , ne-a raspuns oficialul.

El a afirmat, de asemenea, ca tot procurorii pot decide publicarea raportului Kroll 2, deoarece toate actele le-au fost transmise pentru a investiga disparitia banilor din cele trei banci. Despre jaful secolului, cum a fost numit furtul unui miliard de dolari in bancile Unibank, Banca Sociala si Banca de Economii, s-a aflat dupa alegerile parlamentare din 2014.

Imediat, Guvernul a acoperit gaura cu credite luate de la Banca Nationala, pe care acum le intoarce din buget, adica din taxele platite de cetateni. Institutiile financiare au falimentat si au fost lichidate, iar proprietatile lor sunt vandute.

Primul raport Kroll, publicat de presedintele parlamentului Andrian Candu, arata ca o buna parte din banii furati au fost spalati prin firme ale primarului de Orhei, Ilan Shor. Desi acesta se declara nevinovat, el a fost condamnat la 7 ani si jumatate de inchisoare de prima instanta. Curtea de Apel Cahul, care ar trebui sa emita o decizie finala in acest caz, examineaza dosarul deja de un an cu foarte multe amanari.

Alte sentinte in dosarul miliardului nu au fost pronuntate, desi au trecut 4 ani de la frauda. Octavian Armasu a ajuns sef la BNM la sfarsitul anului trecut, dupa ce Sergiu Cioclea si-a dat demisia din motive personale.

Intrebat daca exista posibilitatea ca euro sa ia locul dolarului la calcularea cursului oficial la noi in tara, Armasu sustine ca aceasta miscare ar putea afecta institutiile de stat, de aceea o asemenea decizie ar putea fi luata doar dupa ce vor fi excluse toate riscurile. La capitolul prognoze, acesta spune ca in 2019, inflatia medie anuala va fi de 5,4%, asa ca aceasta nu va avea impact in sectorul real. Totodata...

Octavian ARMASU, GUVERNATORUL BNM: “In prezent ne confruntam cu excesul de lichiditati in sistem.”Sursa: bnm.md