Nu au baie in sectii, mobilierul este vechi, iar acoperisul - stricat. In asemenea conditii stau pacientii internati in spitalul din Cojusna, care se plang ca acolo nu s-a facut reparatie de ani de zile - VIDEO

Nu au baie in sectii, mobilierul este vechi, iar acoperisul - stricat. In asemenea conditii stau pacientii internati in spitalul din Cojusna, care se plang ca acolo nu s-a facut reparatie de ani de zile. Responsabilii dau din umeri si spun ca au cerut ajutorul consiliului raional, care insa nu le-a alocat bani.