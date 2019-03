Nu doar moldovenii merg in excursie peste Prut, romanii sunt la fel de curiosi sa vada ce se afla de cealalta partea a raului si cum arata Chisinaul: „Nu am mai vazut asa ceva” - VIDEO

Unul dintre popasuri a fost la Catedrala din centrul capitalei. Arhitectura constructiei, dar si icoanele din interior i-a uimit pe vizitatori.

"Spuneam ca nu am mai vazut asa ceva. Am fost si l-a Ierusalim dar nu am mai vazut, foarte frumos am ramas impresionata."

"E o frumusete care nu se poate descrie, sau cu Maica Domnului am facut si poza.”

Iar acest barbat spune ca nu a mai fost la Chisinau de la proclamarea independentei.

"S-au mai modernizat multe cladiri. Au mai aparut si altele cum este clopotnita care nu era, dupa aia statuia din dreapta.”

Acesti doi soti au venit pentru prima data la Chisinau. Au luat-o cu ei si pe fiica lor, care este in clasa a cincea si care a auzit de capitala Moldovei doar la scoala.

"Din respect trebuie sa cunoastem acest oras pentru ca a fost candva al Romaniei. Am adus si fiica cu noi sa traiasca experienta pe viu.”

O alta cladire despre care au vrut sa afle mai multe a fost cea a primariei.

Unii dintre turisti au venit sa cumpere dulciuri moldovenesti.

"Mi se par dulciurile foarte bune. Sunt mult mai bune decat cele din Romania. In romania sunt mult mai scumpe."

Ghidul ne-a spus ca pentru o excursie de o zi turistii trebuie sa scoata din buzunar 40 de euro.

Olga HLISTUN, GHID: "Am inceput turul la ora opt dimineata cu manastirea Capriana. Dupa asta am facut un tur pietonal in centrul orasului unde am vizitat cele mai importante cladiri."

Ultima destinatie sunt beciurile de la Cricova. Acolo turistii vor putea degusta vinul moldovenesc.