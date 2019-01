Nu va aventurati pe gheata, pentru ca riscul este mare. Atentionarea vine din partea pompierilor, care au simulat un inec pe lacul Valea Morilor - VIDEO

Dupa ce salvamarii au scos presupusele victime din apa, in rol a intrat un medicde la SMURD, care a explicat ce trebuie de facut in astfel de cazuri.

Cel mai important este sa ne pastram calmul, ne atentioneaza specialistii, iar daca nu are cine sa va sara in ajutor, tineti cont de cateva reguli.

Eugeniu TICU, OFITER SECTIA DE CONTROL STATIA DE SALVARE: “ Procedeul de auto salvare este unul complex. Persoana trebuie sa-si mentina calmul mainele lateral intinse. Ulterior cateva secunde simularea mersului pe bicicleta. Apoi cum e posibil sa iasa si sa se rostogoleasca pe gheata.”

Potrivit pompierilor, de la inceputul anului nu a fost inregistrat niciun caz de inec. Anul trecut, 4 persoane si-au pierdut viata dupa ce s-au prabusit sub gheata. Salvatorii mai spun ca, in medie, in tara sunt 4230 de bazine acvatice, dintre care doar 18 sunt supravegheate de salvamari.