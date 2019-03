Cum vor sarbatori ministrii ziua de 8 martie. Barbatii din guvern spun ca nu fac economii cand vine vorba de o asemenea zi - VIDEO

Valentina BULIGA, SEFA CNAS: “- Cum incepe o dimineata de 8 martie? Vine poate sotul cu micul dejun in pat? - Nu prefer in pat, o cafea in dormitor pot sa servesc, este special bucataria, cu aroma de cafea in fiecare dimineata.”

Florile sunt cele mai importante in aceasta zi, ne-au spus doamnele din Guvern.

Monica BABUC, MINISTRUL EDUCATIEI: “-Ce cadou va doriti de 8 martie? - Nici la asta nu m-am gandit. Imi plac mult florile de primavara.”

Iar barbatii, dau asigurari ca florile nu sunt de ajuns.

Ion CHICU, MINISTRU AL FINANTELOR: “Cel mai frumos este florile si prezenta barbatilor. Este ultimul gand la care mi se indreapta mintea, factorul economic. - Cati bani veti cheltui? - Cat vor costa cele frumoase, dar cu asemenea ocazie nu se iroseste niciun ban.”

Barbatii spun ca nu prea fac economii atunci cand vine vorba de femeia iubita.

Nicolae CIUBIC, MINISTRU AL AGRICULTURII: “-Cum arata un cadou de viitor deputat? - Frumos si din suflet. - In valoare de cat? - Mai conteaza atunci cand este dragoste si este apreciere si respect. Ce i-ar placea sotiei dvs? - Pai multe, cand este vorba de femeie.”

Iurie CIOCAN, DIRECTOR CENTRUL DE IMPLEMENTARE A REFORMELOR: “Asta inseamna un timp in plus petrecut cu familia. - Aveti un program stabiit? - Nu e pentru public. - Inseamna niste cheltuieli in plus? - Oricum in plus.”