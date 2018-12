PSRM, PL, PLDM si PCRM au parasit sedinta Parlamentului si i-au lasat pe cei din majoritatea parlamentara sa asculte raportul guvernului: "Nu participam la acest show", "Suntem tristi si noi si tot poporul moldav"

Primii care au parasit sala au fost deputatii PSRM.

Zinaida GRECEANII, LIDER PSRM: "Raportul guvernului care este pe 126 de pagini a fost distribuit abia azi dimineata deputatilor. Ceea ce este astazi nu este decat o farsa prezentata de guvernare."

Vlad BATRANCEA, DEPUTAT PSRM: "Nu vom participa si nu vor crea audienta "masovka", la acest show regizat numit raportul guvernului. In primul rand am primit acest raport o ora in urma. Acest raport se creea doar pentru guvern si de aceea ca intram in campania electorala. Este prea tarziu. Domnul Filip si cabinetul de ministri nu are ce cauta in Parlament de aceea ca intram in campanie electorala. Fata de acest guvern putem veni cu o singura apreciere, o apreciere negativa".

Dupa socialisti, pe rand, deputatii PL, PLDM si PCRM au anuntat ca nu vor participa la audierea raportului guvernului, astfel ca in plen au ramas doar democratii.

Andrian CANDU, PRESEDINTELE PARLAMENTULUI: "Il invitam pe domnul prim-ministru sa prezinte raportul".

Mihai GHIMPU, DEPUTAT PL: "O sa prezinte raportul pe trei ani. Nu vrem sa vorbeasca despre anul 2016, atunci cand PL a fost la guvernare. Este anul care a fost cel mai bun si nu vrem sa se laude cu realizarile noastre. Noi PL-ul va lasam sa va descurcati singuri aici, cu majoritatea dvs."

Tudor DELIU, LIDER PLDM: "Raportul a fost repartizat aseara, pe cand trebuia sa fie transmis cel putin cu 10 zile inainte. In semn de protest, PLDM parasestea sala de sedinta in momentul audierii raportului".

Andrian CANDU, PRESEDINTELE PARLAMENTULUI: "Sper ca veti depune cerere de renuntare la salariu pentru aceasta zi".

Vladimir VORONIN, LIDER PCRM: "Pe noi ne deranjeaza insusi denumirea acestui raport "Realizarile guvernului". Noi aseara am primit aceste realizari si suntem tristi si noi si tot poporul moldav. Am vazut mai multe show-uri si nu realizari. Asa ca sa se descurce fara noi, la revedere".