Numarul copiilor care vagabondeaza pe strazile capitalei a crescut alarmant. Unii au fugit de-acasa, altii au ramas fara parinti asa ca noaptea dorm in casele parasite, iar ziua cersesc - VIDEO

Dupa aceasta poarta inalta fier, intr-o casa parasita, fara geamuri si cu paturi in loc de usi, se vede cum iese fum dintr-un hoceag. In curte sunt aruncate tot felul de resturi, iar inauntru se adapostesc in jur de 6 copii si cativa adulti.

“Buna putem, sa intram la voi? - Luati camera.Cati sunteti acolo? - Multi? Ia camera ca o sa-ti para rau.”

Cativa dintre ei au fost, totusi, dispusi sa ne vorbeasca pentru ca au nevoie de ajutor.

Ce ai mancat astazi?-Nutella. De unde ai luat ? - De la magazin. Dar bani de unde aveti? - Am cersit. Aveti de gand sa stati toata iarna aici? Luati camera.

Acest baiat spune ca este dintr-un sat din raionul Orhei, iar parintii i-au decedat si nu are pe nimeni apropiat. A venit la Chisinau pentru ii este mai usor sa se intretina aici.

Mi-am gasit de lucru si lucrez. Daca doriti sa dati un ajutor, poftim. De ce aveti nevoie? - De haine va rog frumos. Dupa ce se murdaresc ce faceti cu ele? Care si cum. Iar Ion are parinti. Acestia locuiesc in cartierul Telecentru, el, insa, nu a mai calacat de un an pe-acasa. Spune ca ar vrea dar ii este frica.

Parintii stiu ce tu esti aici? - nu stiu. Nu te cauta? - probabil nu. Nu vreai sa te intorci? -As vrea dar nu stiu ce vor zice parintii. Mai poti asa in strada? - Nu pot, dar trebuie sa rabd. Haine de unde?- Imi dau oamenii sau gasesc.”

Imbracati in haine murdare si rupte, adolescentii spun ca uneori anumite persoane, pe care ei le numesc “sponsori” ii viziteaza, le mai aduc de mancare, de imbracat sau ii iau acasa unde fac baie.

In aceeasi locuinta se adapostesc si cativa adulti. Acest barbat este din raionul Donduseni si spune ca nimeni nu-l primeste acasa.

“Cati ani aveti?- 26.-Dar nu puteti munci?- Nu am acte. Am pierdut cand m-au eliberat. Aici ma pot hrani. Ne gandim ca vom merge la un centru unde putem dormi,manca.”

Copiii de pe strada Tolstoi se afla de mult timp in vizorul autoritatilor, care nu au reusit inca sa gaseasca o solutie pentru ei.

Cristina BORDEI, SPECIALIST PENTRU COPII IN CONFLICT CU LEGEA: “Sunt violenti si este destul de greu sa intri acolo, mergem acolo cu politia. Fiecare are un loc de plansament in centrele noastre dar este alegerea lor sa mearga acolo. Se lucreaza noi, nu putem sa-i inchidem.”

Responsabilii spun ca in fiecare saptamana inregistreaza cel putin un caz in care parintii care pleaca peste hotare nu isi lasa copiii in grija cuiva. Asa ca unii ajung sa vagabondeze, iar functionarii nu au pe cine sa responsabilizeze. SIINCRON: Lucia CACIUC, SEFA DIRECTIEI PENTRU

PROTECTIA DREPTURILOR COPILULUI : “Cauza este migratia parintilor, saracia,sunt problemele cu care se confrunta familiile, sunt schimbari care nu le reusim sa le facem fata in pacate.”

Ca sa sensibilizeze societatea fata de aceasta problema, municipalitatea a lansat astazi campania “Sunt important. Nu ma ignora!” Timp de o luna, reprezentatii directiei pentru protectia drepturilor copilului isi propun sa informeze parintii si copiii despre situatia minorilor aflati in strada.

In asa mod isi propun sa se schimbe conceptii iar rezultatul sa fie mai putini copii ramasi in strada. Iar pana la sfarsitul lunii ianuarie, va fi deschis si un centru de zi pentru copii strazii.

Lucia CACIUC, SEFA DIRECTIEI PENTRU PROTECTIA DREPTURILOR COPILULUI: “Acolo vor fi hraniti, dar ei bor gati."

Autoritatile spun ca numarul copiilor fara adapost a crescut semnificativ in acest an. Daca in 2017 au fost inregistrate 151 de cazuri de vagabondaj al minorilor, anul acesta numarul lor se ridica pana la 214 de copii aflati in strada. Acum, in Chisinau sunt 11 minori fara adapost.