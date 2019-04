O politista de la Frontiera a castigat aproape patru milioane de lei la nunta. Cum NU explica acest lucru - Rise.md

Alina Ududovici lucreaza la Politia de Frontiera in Directia cooperare internationala. In 2017, Alina s-a casatorit, iar acest eveniment i-a adus o caruta cu bani. Aproape patru milioane de lei. Aceasta suma este 30 de ori mai mare decat a reusit proaspata familie sa castige timp de un an din salarii, scrie Rise.md