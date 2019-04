O adolescenta de 15 ani a murit, dupa ce motocicleta pe care se afla s-a izbit violent de o masina - FOTO

Potrivit politiei, incidentul a avut loc astazi in jurul orei 13:00 la intrare in satul Scoreni, raionul Straseni. O motocicleta s-a izbit violent de un Hyundai la volanul caruia se afla un barbat in varsta de 34 de ani.

In urma impactului tanara de 15 a decedat la fata locului. Soferul automobilului nu a avut de suferit.

Politia investigheaza toate circumstantele producerii accidentului.