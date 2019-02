O angajata de la vama Leuseni a murit dupa ce a fost strivita de un TIR. Incidentul tragic s-a produs chiar in punctul de trecere in momentul in care femeia a trecut prin fata camionului exact cand acesta a pornit - VIDEO

Tragedia s-a produs astazi in jurul orei 11 in vama Leuseni la iesire din tara. Desi nu avea permisiunea, soferul in varsta de 29 de ani a vrut sa schimbe pista pe care se afla. Exact atunci, victima, care facea curatenie acolo a trecut prin fata vehiculului.

“A fost foarte repede, cand am vazut doamna statea la pamant. Ea a vrut sa faca curatenie la politistii de frontiera si posibil soferul nu a observat-o si s-a petrecut ce s-a petrecut.”

Iulia SARIVAN, REPORTER PRO TV: “ Responsabilii de la punctul de frontiera Leuseni, spun ca tirul se afla in dreptul pistei numarul trei. Ulterior a pornit motorul si s-a indreptat spre pista numarul doi. Atunci s-a si intamplat tragedia. La acest moment tirurile circula in mod obisnuit.”

Soferii de camioane ne-au explicat ca in momentul in care te afli la volanul unui vehicul de mare tonaj, exista unghiuri care nu se vad de la inaltime. Mai mult, unele tiruri nu au oglinzi retrovizoare.

“Intr-adevar nu se vede de sus ? Nu vezi din cabina nu vezi, in partea stanga nu vezi si nici macar in oglinda. “

“In apropiere de sus de acolo nu se vede nimic. Un om are in mediu un metru saptezeci nu il vezi uitativa cat este de inalt aici. “

La volanul TIR-ului se afla un barbat in varsta de 29 de ani. Acesta le-a spus oamenilor legii in cadrul audierilor ca nu a observat femeia. Politia spune ca barbatul este cercetat in stare de libertate.