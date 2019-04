O biserica veche de cateva secole din satul Cotul Morii, care a trecut de doua razboaie mondiale si de inundatiile devastatoare din 2010, a ars in totalitate sabata trecuta - VIDEO

Catalin GORIA, REPORTER PRO TV: “ Oamenii din sat spun ca biserica a ars dupa ce cineva ar fi dat foc ierbii uscate. Focul se pare ca a venit din aceasta parte si a ajuns pana in curtea cimitirului unde se afla lacasul care a fost mistuit de flacari. La patru zile de la incendiu cateva barne inca mocnesc.”

“ Ne pare foarte rau, am avut-o ca amintire de la stramosi, vroiam ca si copii sa o pastreze. -Din ce cauza a ars? - Copii nu sunt aici, probabil cineva care are nevoie de teren a dat foc.”

“ Precis ca a trecut cineva cu caruta si a aruncat o tigara, uitativa iarba e foarte uscata.”

Ion Stoica, are 73 de ani si este unul dintre putinii locuitori ai satului care acum 9 ani a fost spalat de apele Prutului. Barbatul traieste la cativa pasi de biserica, iar sambata lucra in gradina cand lacasul a inceput sa arda.

Ion STOICA, PENSIONAR: “Am vazut mult fum, cand m-am apropiat ardea, au venit si pompierii.”

Chiar daca acolo nu se mai oficiau slujbe de ani buni, barbatul spune ca lacasul insemna mult pentru el.

Ion STOICA, PENSIONAR: “Ne duceam cu tata cand eram mici, e foarte veche. ”

Prima versiune a pompierilor este ca biserica a luat foc dupa ce a fost incendiat un teren de iarba uscata din apropierea. Salvatorii sustin ca in interior nu erau pastrate obiecte de valoare. Primarul din localitate sustine ca incendiul a fost inregistrat de politie, care urmeaza sa-i pedepseasca pe faptasi.

Unele surse spun ca biserica a fost ridicata in anul 1812, in timp ce alatele afirma ca lacasul a fost construit in 1621, odata cu satul. In trecut, biserica dispunea de casa parohiala si avea in proprietate 18 hectare de teren arabil.