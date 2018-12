O casa cu doua nivele a ars in Peresecina, sat in care acum un an autoritatile inaugurau cu mare galagie o statie de pompieri: proprietarii au privit neputinciosi cum le arde locuinta pana cand au venit salvatorii din centrul raional - VIDEO

O casa cu doua nivele a ars in Peresecina, sat in care acum un an autoritatile inaugurau cu mare galagie o statie de pompieri. Intre timp, postul s-a inchis, asa ca aseara proprietarii au privit neputinciosi cum le arde locuinta pana cand au venit salvatorii din centrul raional. Daca de pe loc ar fi ajuns in maxim 5 minute, de la Orhei pompierii au venit in 40 de minute.