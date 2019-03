O coalitie de guvernare nu se vede la orizont nici dupa prima sedinta a parlamentului. Desi anterior spuneau ca vor lua o decizie, socialistii si democratii nu au facut niciun anunt

Cei de la ACUM spun ca vor anunta in curand ce fac mai departe, iar partidul Sor s-a declarat in opozitie. Daca pana pe 9 iunie deputatii nu creaza o majoritate functionala, parlamentul va fi dizolvat si vor fi organizate alegeri anticipate. PSRM are 36 deputati, PD - 30, blocul ACUM - 26, Partidul Sor – 7, iar trei sunt independenti.