O competitie cu zeci de cai putere, fum si zgomot de motoare s-a dat la Cojusna. Piloti experimentati, dar si amatori s-au intrecut in prima etapa a campionatului national de off-road - VIDEO

Piloti de la noi, dar si din Romania au turat motoarele la maxim pentru a ajunge primii la finis. Aparent, cursa a fost una usoara, dar in realitate - destul de dificila. Traseul a fost amenajat pe un deal din satul Cojusna. Fiecare concurent trebuia sa infrunte gropi, pante abrupte, cotituri periculoase si toate astea – contra-cronometru. Unii au urcat dealurile cu usurinta si au “plutit” deasupra gropilor, altii, insa, au ramas blocati.

Alexandru a participat pentru prima data la o asemenea competitie. Spune ca nu are multa experienta, asa ca, la o cotitura, s-a rasturnat cu masina. Si-a invatat, insa, lectia, iar pe langa asta, a primit si o doza de energie.

Alexandru BEJENARI, PILOT: “Asa e sportul acesta sunt si consecinte nu doar castiguri, sunt multumit e participare, masina se face.”

Bogdan a venit de la Bucuresti cu niste prieteni de-ai sai. Barbatul spune ca nu prea a intalnit probleme pe traseu, asa cum si-a pregatit bine automobilul.

Bogdan CONSTANTINESCU, PILOT: “A fost interesant atmosfera extraordinara o sa mai revenim cu siguranta. Aici in balta am avut ceva emotii in rest mam descurcat. - Cu ce masina ati concurat? - Este un prototip facut de la zero de noi nu are nici o masina la baza.”

Pilotii spun ca au asteptat mult sa vina primavara ca sa-si goneasca masinile pe dealuri, intrucat iarna au cam lenevit.In jurul traseului, spectatorii stateau cu sufletul la gura si admirau cascadoriile pilotilor.

“ Foarte frumos, ceva extraordinar e o atmosfera frumoasa si plina de adrenalina.”

“ O duminica frumoasa, pilotii sunt pregatiti foarte bine si e foarte frumos ceea ce fac.”

Potrivit organizatorilor, astazi la Cojusna s-a dat start primei etape a campionatului national de off-road, care se va desfasura si in alte localitati pe intreg parcursul anului.

Gheorghe VALCU, VICEPRESEDINTELE FEDERATIEI DE AUTOMOBILISM DIN MOLDOVA: “Care va arata cel mai bun timp la parcurgerea terenului si va avea mai putine incalcari, acela va fi invingatorul. Pentru masinile de teren asa trebuie sa fie traseul, conteaza foarte mult si pilotul ca nu oricine poate sa mearga pe aici.”

La competitie au participat 30 de echipe, alcatuite din pilot si copilot, iar la final primele trei vor fi premiate.