O competitie cu zeci de cai putere s-a dat astazi in capitala. Amatorii de hipism s-au aliniat la start si au sarit peste bariere inalte de un metru. Cei mai iscusiti calareti au fost premiati la final - VIDEO

Prima participare la o astfel de competitie a fost cu noroc pentru Alexandra, care a trecut cu brio de toate barierele. Tanara practica hipismul de cinci ani, iar astazi emotiile au fost mari.

Alexandra, PARTICIPANTA: „A fost foarte bine. Am fost stresata la inceput, dar am fost optimista. Am trecut, nu am dat nicio bariera jos. Astept sa iau un loc.”

La cei 12 ani ai sai, Ismail Hasan stie deja cum sa calareasca si sa faca o echipa buna cu animalul sau. Desi astazi calul a fost cam incapatanat, a reusit sa faca fata cerintelor concursului.

Ismail HASAN, PARTICIPANT: „Am avut tare multe emotii. Prima data am sarit foarte bine, a doua oara a fost mai dificil. Eu sper sa iau un loc cu acest calut.”

Iar Alexandra Doni spune ca s-a pregatit de la inceputul iernii pentru concurs. Astazi, insa, a avut ghinion si a fost exclusa din competitie.

Alexandra DONI, PARTICIPANTA: „Am avut 4 puncte si nu era ideal, trebuiau sa fie zero. Nu a dorit sa mearga la linia de start. La urmatoarea competitie sper sa fie bine.”

Cei 25 de concurenti, fete si baieti, au fost impartiti pe categorii de varsta. Rudele si prietenii au venit sa-i sustina si sa-i incurajeze cu aplauze.

„Ne-a invitat si a fost o provocare foarte interesanta si chiar cu succes pentru ca ne impresioneaza foarte mult. Avem impresia ca noi stam acolo cu calul.”

„Suntem pentru prima data la un astfel de eveniment. Fiului ii place. Ne-am gandit ca atunci cand va creste mare, sa inceapa sa frecventeze si el.”

Organizatorii spun ca cei mai buni calareti vor fi premiati.

Andrei ECHIM, DIRECTORUL ADJUNCT AL SCOLII REPUBLICANE DE HIPISM: „Duetul dintre calaret si cal sunt nevoiti s a parcurga traseul, sa sara peste bariera fara sa le atinga.”

Competitia se afla la a patra editie.