O consultatie la stomatolog si cateva ziare - de asta are nevoie Veaceslav Platon, sustine avocatul poporului, care astazi a fost in vizita la fostul deputat - VIDEO

O consultatie la stomatolog si cateva ziare - de asta are nevoie Veaceslav Platon, sustine avocatul poporului, care astazi a fost in vizita la fostul deputat. Avocatul Poporului, Maia Banarescu s-a intalnit in aceasta dupa amiaza cu omul de afaceri Veaceslav Platon. Cel din urma a infirmat faptul ca ar fi fost injunghiat sau ca ar fi fost batut. Totusi avocatii lui Platon, care incearca de mai bine de trei saptamani sa se intalneasca cu clientul lor nu au reusit sa aiba acces la el pana acum. Iar administratia penitenciarului invoca aceeasi scuza, incaperea pentru intalniri este suprasolicitata, spun avocatii.