O familie cu doi copii din Sipoteni, Calarasi, risca sa ramana pe drumuri din cauza unui scandal in familie - VIDEO

Mariana Musteata din Sipoteni s-a mutat in casa parinteasca, impreuna cu sotul si copiii acum mai bine de un an, ca sa aiba grija de mama ca care s-a imbolnavit si apoi a decedat. Acum, ea spune ca fratele sau o alunga, desi femeia considera ca are tot dreptul sa stea aici pentru ca locuinta nu ar fi fost lasata mostenire niciunuia din ei.

Mariana MUSTEATA: “Am pornit sa fac documentele pe casa si mama a decedat, nu am reusit. Unde sa plec? Nu am unde. Sa hotarasca judecata sa ma lese sa imi fac iesirea mea si el sa ramana in camera lui cu iesirea lui.”

Cei doi soti si copiii lor de 16 si 10 ani stau intr-o singura camera. Copiii isi fac temele, dorm si mananca tot aici. Desi sunt inghesuiti, oamenii spun ca aceasta este singura lor solutie. In alta parte – nu au unde pleca.

Mariana MUSTEATA: “Chiria e scumpa, peste o mie de lei. Eu cu greu fac nici 2000 de lei. Trebuie sa am grija de copii. Baiatul e la scoala, fata tot.”

Gheorghe MUSTEATA, SOTUL: “Noi am avut grija de batrana, am ingropat-o si acum cm sa iesim noi din casa? De fapt, e fiica cea mai mica, trebuie ramana in casa.”

Copiii sunt si ei afectati de scandalul adultilor.

Andrei MUSTEATA, FECIOR: “Vreau o camera normala, sa locuiesc impreuna cu sora. Se cearta cu unchiul, avem probleme, sare la bataie.”

Asistenta sociala din localitate ne-a spus ca familia este cu venituri mici, iar fratele care le cere sa paraseasca locuinta ar avea dizabilitati.

Primarul sustine ca judecata va decide daca familia Musteata va trebui sa paraseasca locuinta.

Vasile RATA, PRIMATUL SATULUI SIPOTENI: ”Urmeaza ca Mariana impreuna cu sotul sa inteleaga ca casa nu le apartie si sa gaseasca limba comuna cu fratele. Daca ea ar gasi limba comuna cu el nu va ramane in strada."

Nu am reusit deocamdata sa discutam cu fratele Marianei ca sa aflam de la el cum stau lucrurile.