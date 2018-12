O moldoveanca de 38 de ani, preluata de un echipaj SMURD de pe aeroportul Chisinau si transportata la Balti: si-a fracturat coloana intr-o calatorie in Egipt. Operatiunea salvatorilor - VIDEO

Interventia a avut loc aseara. Potrivit IGSU, femeia in varsta de 38 de ani, a suferit un traumatism grav de coloana vertebrala, aflandu-se intr-o calatorie in Egipt. Pacienta a fost adusa in Republica Moldova cu avionul, iar de pe Aeroportul International Chisinau, aceasta a fost preluata de un echipaj SMURD.

Femeia a fost transportata la Balti si internata la un spital de acolo.

Pe drum, starea pacientei a fost monitorizata de catre medicii de pe SMURD.