O femeie care lucra la o livada din Floresti a decedat fiind strivita de tractorul care o ducea la munca, dupa ce aceasta a cazut jos din remorca - FOTO

S-a intamplat ieri, in satul Cunicea din raiuonul Floresti. Potrivit politiei, un tanar in varsta de 22 de ani care se afla la volanul uni tractor de model MTZ 82, care tracta o remorca, in care erau transportati mai multi oameni la o livada pentru lucrari sezoniere.

La un moment dat, femeia a cazut din remorca si a fost strivita de roata acesteia.

La fata locului a ajuns o ambulanta si femeia a fost transportata la spital, dar, din pacate, s-a stins cand a juns.

Politia a pornit o ancheta penala pe acest caz. Circumstantele se stabilesc.