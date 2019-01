O femeie a murit din cauza gripei, la doar doua zile dupa ce a nascut. Micutul a fost salvat, dupa ce medicii au recurs la cezariana - VIDEO

Cand a ajuns la Institutul Mamei si Copilului, femeia din Anenii Noi era deja in stare critica. Medicii au decis sa recurga la cezariana, pentru a scapa bebelusul. Gripa i-a afectat mai multe organe, asa ca pacienta a fost transportata la Spitalul Clinic Republican.

Victor COJOCARU, PROFESOR UNIVERSITAR: „ - Practic plamanii nu functionau, insuficienta cardio-vasculara...„

Timp de doua zile, femeia s-a aflat sub supravegherea medicilor, care spun ca nu au mai putut face nimic pentru a o salva. Sambata, la doua zile dupa ce a adus pe lume micutul, aceasta s-a stins. Nici manevrele de resuscitare nu au dat vreun rezultat.

Victor COJOCARU, PROFESOR UNIVERSITAR: „- A aparut o asa complicatie a gripei, numita carnificarea pulmonara... „

Printr-un ordin al Ministerului Sanatatii, pacientii bolnavi de gripa, care se afla stare grava sunt adusi in aceasta sectie de terapie intensiva de la Spitalul Clinic Republican. Este si cazul Zinaindei, care s-a aflat in coma timp de 15 zile, dupa ce, tot prin cezariana, a nascut o fetita. Tanara povesteste ca medicii practic au facut o minune in cazul ei si i-au salvat viata.

Zinainda, PACIENTA: „ - Eu nu imi amintesc nimic. Cum a ajuns aici. Nimic. Am nascut fetita. Nu am vazut-o inca. „

Daca pacientii ar sti cat de grava poate fi gripa, spun medicii, si s-ar adresa la spital chiar la primele simptome, multi ar putea fi salvati. Virusul poate afecta inima, plamanii, rinichii, ficatul, dar si sistemul nervos si a dus la doua cazuri de encefalita, in aceasta iarna. Tratamentul este dificil.

Virusul poate fi contractat in special de batrani, copii, cardiaci ori persoane care sufera de boli cronice sau diabet, dar si de persoane perfect sanatoase, care insa au imunitatea scazuta ori trec printr-un surmenaj fizic sau psihologic.

Este suficient sa va folositi de acelasi obciect, de exemplu, telefonul, cu colegul bolnav de gripa, ca sa contractati virusul. Medicii ne recomanda vaccinarea, pentru a ne proteja.