O femeie de la Balti a fost muscata de un caine vagabond si s-a ales cu o rana adanca la picior. Dupa ce a scris despre cele intamplate pe retelele sociale, autoritatile locale s-au autosesizat- VIDEO

Lilia GRANETCAIA: “Ma duceam la farmacie dupa medicamente. Mergi si din urma ta vine o haita intreaga de animale necontrolate. Nu stii la ce sa te astepti. Desigur ca am reusit doar sa strig si am fost muscata de picior. “

Lilia spune ca atunci cand a vazut cainii, a incercat sa-i ocoleasca, dar animalele s-ar fi napustit asupra ei.

Lilia GRANETCAIA: “Stiam ca patrupezii nu trebuie atinsi, daca vrei sa nu fie agresivi. Mergeam linistit. Nu fugeam, nu gesticulam, in asa fel sa nu ii provoc, dar ei erau agresivi de la bun inceput. “

Dupa ce s-a ales cu o rana la picior, femeia a decis sa povesteasca totul pe facebook, iar localnicii din Balti au lasat zeci de comentarii, in care au scris ca au trecut si ei prin asemenea situatii.

Lilia GRANETCAIA: “Daca problema nu va fi solutionata, atunci vom incepe sa impuscam cainii cu mainile noastre. De exemplu, daca un parinte se va trezi ca copilul lui a avut de suferit? Nici politia nu face nimic, pentru ca nu are asemenea competente, nici primaria. Atunci oamenilor nu le va ramane nimic altceva decat sa se apere. “

Responsabilii de la Directia Sanatate din Balti spun ca o parte de vina le-ar apartine oamenilor, care ar fi agresivi cu animalele.

Feodora RADIUCOVA, SEFA DIRECTIEI SANATATE, BALTI: “Poate eu, ca si sefa a directiei, trebuie sa-mi cer scuze de la doamna, care a fost muscata de caine. Scuzati-ma, daca credeti ca asa este corect. As fi vrut ca ea sa priveasca situatia altfel. Da, eu nu am fost muscata de caine, dar eu am o alta atitudine fata de aceste animale. “

Mai mult, autoritatile locale spun ca problema va fi solutionata odata cu deschiderea azilului pentru animale. Acesta se afla in constructie si ar urma sa-si inceapa activitatea in viitorul apropiat.

Feodora RADIUCOVA, SEFA DIRECTIEI SANATATE, BALTI: " Este gata in proportie de 75-80 de procente. Nu mai mult. A mai ramas putin pana vor fi finalizate lucrarile. Va gazdui de la 400, la 600 de animale. “

Saptamana trecuta, un caz similar a avut loc in capitala, cand o femeie s-a plans ca a fost muscata de un maidanez, pe strada Haltei. Responsabilii de la primarie au anuntat ca vor duce patrupezii din zona la un adapost specializat, lucru care nu rezolva insa problema cainilor vagabonzi din tot orasul.