O femeie din capitala se plange ca s-a ales cu arsuri pe fata, dupa ce si-a facut o procedura la sprancene. Aceasta a dat salonul in judecata, iar mesterita spune ca femeia singura si-ar fi deteriorat sprancenele - VIDEO

Elena si-a dorit efect pudrat la sprancene si a aflat de la o ruda, unde poate sa-si faca aceasta procedura. Asa a ajuns la un salon de frumusete din sectorul Buiucani, la sfarsitul lunii iulie, anul trecut.

Elena, CLIENTA: “In a treia zi, a inceput sa se decojeasca, iar apoi a cazut. Era foarte dureros.“

Femeia a mers imediat sa-si faca expertiza medico-legala, iar in document se arata ca ea a suferit arsuri de gradul intai si doi. S-a plans la politie, iar apoi a mers in judecata, dar a pierdut cazul la Judecatoria Chisinau cu sediul in sectorul Buiucani.

Ceea ce apare in poze nu poate fi provocat de o procedura cu efect pudrat, asigura mesterita, care este si proprietara salonului. Ea crede ca pozele puteau fi trucate in photoshop.

Adriana Ticu spune ca munceste in domeniu de aproape 10 ani si niciodata nu s-a confruntat cu asemenea cazuri. Aceasta tanara este ruda care a adus-o pe clienta in salon si spune ca anterior si ea si-a facut aceleasi proceduri la sprancene si totul a fost in regula. Mai mult, proprietara salonului spune ca se va adresa si ea in judecata, acuzandu-si clienta de informatii false si calomnie.

La sfarsitul lunii ianuarie, mai multe femei s-au plans pe retelele de socializare ca au mers la un salon din capitala sa-si mareasca buzele, dar li s-ar fi injectat o alta substanta, care in timp s-a transformat in plastic. Atunci, proprietara salonului a spus ca mereu isi informa clientele despre produsele pe care le folosea.