O femeie din Causeni si-a injunghiat mortal sotul, dupa ce acesta, fiind beat, a insultat-o. Ea a fost retinuta si risca acum detentie pe viata - VIDEO

“ -Buna ziua!-Fara comentarii!-Eu o sa am grija de copii!"

Totul s-a intamplat ieri, in jurul orei 21:00, in satul Tanatari din raionul Causeni. Potrivit politiei, barbatul in varsta de 44 de ani a baut si a inceput sa-si insulte sotia. Aceasta nu a rabdat si l-a injunghiat cu un cutit de bucatarie. Barbatul a murit pe loc. Copiii lor nu erau acasa cand s-a intamplat nenorocirea. Vecinii spun ca sotii se certau des, dar la asta nu se astepta nimeni.

“El bea multm si o numea si pe dansa si pe copii in diferite feluri.”

“ El se ducea cu vacile, da ea avea parteneri si se ducea la ei, seara cand venea el acasa ea il certa, il batea au fost cazuri cand l-a batut. De la dansa poti sa te astepti la ce vrei.”

“Puscarie si atat.”

“Pe mine dimineata m-au sunat a venit baiatul de 14, 15 ani si mi-a zis sa fiu gropar ca nu are cine.- Acum se primeste ca copii au ramas pe drumuri?- Este bunica, dar si ea e bolnava.”

Cei patru copii, cel mai mare dintre ei avand 20 de ani, iar mezinul – patru ani, primesc accum consilieere psihologica, urmand sa se stabileasca in grija cui vor ramane. Pe primar si pe asistentul social din localitate nu i-am gasit la locul de munca asa incat sa aflam ce masuri vor lua in continuare. In acest caz a fost pornit un dosar penal.

Femeia a fost retinuta pentru 72 de ore si risca sa fie condamnata la 25 de ani de puscarie sau cchiar detentie pe viata, in cazul in care se va demonstra ca si-a omorat sotul intentionat.