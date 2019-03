O femeie din Floresti s-a sinucis chiar in curtea fiicei sale, dupa ce au consumat alcool impreuna, iar apoi s-au luat la cearta

S-a intamplat aseara in satul Ghindesti, raionul Floresti. Potrivit politiei, o femeie in varsta de 56 de ani a mers in vizita la fiica sa in varsta de 20 de ani. Acestea impreuna cu inca o vecina au consumat bauturi alcoolice.

La scurt timp intre mama si fiica s-ar fi iscat o cearta si victima a luat un cutit pe care si l-a infipt in picior.

Oamenii legii spun ca lovitura a fost puternica, iar femeia a decedat pana la sosirea ambulantei.

Politia a pornit o urmarire penala pe acest caz, iar circumstantele urmeaza sa fie stabilite.