O femeie din Rezina se plange ca bebelusul ei a murit la doua saptamani de viata si acuza medicii de cele intamplate. Mama spune ca sonda prin care era hranit micutul, nascut prematur, i-a fost introdusa din greseala in plamani - VIDEO

Nicoleta a devenit mama pentru prima oara pe 21 februarie. Mare i-a fost fericirea cand si-a vazut baietelul, care a aparut pe lume de 3 kilograme si 100 de grame. Tanara spune ca l-a nascut prematur, de 7 luni, iar din aceasta cauza micutul avea nevoie de o interventie chirurgicala, care se anunta a fi nu foarte complicata.

Nicoleta CORJA, MAMA: „ - Se simtea mai bine. Mi l-a adus in sectie, dar am vazut ca sonda era murdara si am cerut sa fie schimbata. „

Din acel moment, tanara spune ca situatia s-a inrautatit. Ea a observat ca baietelul ei nu se simte bine si ca ii era greu sa respire.

„ - Maxim, ce-i cu tine? „

Tanara a mers la roentgen, iar rezultatele ar fi aratat ca sonda, prin care era hranit bebelusul, ar fi fost introdusa intr-un plaman.

Nicoleta CORJA, MAMA: „ - Respira greu. Mi-au spus ca nu mai are sanse. Sonda nu a fost pusa in stomac, dar in plamani. „

Baietelul a fost transferat din nou la reanimare si conectat la aparatele de respiratie artificiala. La doua saptamani si o zi de la nastere, pe 8 martie, Nicoleta a aflat ca baietelul ei s-a stins. Cei de la Institutul Mamei si Copilului nu ne-au oferit niciun fel de informatii. Nu ne-au spus nici daca un asemenea caz a avut loc in institutia data sau daca baietelul a decedat anume din acest motiv.

Responsabilii ne-au indemnat sa revenim maine pentru detalii, cand ei vor fi gata sa vorbeasca. Mama bebelusului mai povesteste ca ceea ce a uimit-o este ca in resultatele expertizei medico-legale nu s-a pomenit niciun cuvant despre sonda introdusa gresit, ci ca baietelul a murit din cauza unei pneumonii bilaterale. Parintii au apelat la un avocat.