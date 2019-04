O femeie, originara din Germania, gasita fara suflare in scara unui bloc de pe bulevardul Stefan cel Mare. Ce spune politia

Stirea se actualizeaza.

Potrivit politiei, totul s-a intamplat in aceasta dimineata. Femeia, in varsta de 34 de ani, a fost gasita de vecini. Veniti la fata locului, oamenii legii au stabilit ca aceasta s-ar fi strangulat.

Femeia se afla in Chisinau de 2 ani si inchiria un apartament in blocul in care a fost gasita fara suflare. Politistii spun ca anterior aceasta ar mai fi incercat sa-si puna capat zilelor. Oamenii legii investigheaza in continuare cazul.