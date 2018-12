O femeie s-a stins pe loc, dupa ce masina condusa de fiica ei a derapat de pe sosea si s-a izbit de un copac, la Causeni - FOTO

Accidentul s-a produs in aceasta dimineata, in jurul orei 6:30, pe soseaua R30, in apropiere de localitatea Ermoclia, raionul Causeni.

Potrivit politiei, o soferita de 37 de ani din Stefan Voda, a incercat sa iasa la depasire intr-o curba, a pierdut controlul asupra volanului, a derapat cu masina de pe sosea si s-a izbit de un copac.

In urma impactului violent, mama sa in varsta de 56 de ani, care se afla pe bancheta din fata, s-a stins pe loc.

Soferita a fost transportata in stare grava la spital.

Autoritatile investigheaza circumstantele in care s-a produs accidentul.