Accidentul de pe soseaua Hancesti. Ce spune soferul BMW-ului, care ar fi intrat cu automobilul in intersectie la culoarea rosie a semaforului si a lovit violent o Toyota - VIDEO

In imaginile surprinse de camera de bord a unei masini care trecea pe acolo se vede cum imediat dupa accident, mai multi barbati incearca sa deblocheze usile autoturismului puternic avariat. In interior era soferita, care nu putea iesi, dar nu este clar daca era constienta sau nu. Si cel care a suprins momentul a mers sa dea o mana de ajutor.

Accidentul s-a produs azi dimineata in jurul orei 11.00 pe soseaua Hancesti. Martorii ne-au spus ca soferul BMW-ului ar fi intrat in intersectie la culoarea rosie a semaforului si s-a ciocnit violent cu Toyota in care se afla femeia.

„BMW era vinovat ca mergea cu viteza foarte mare si a lovit Toyota. El a trecut pe rosu. Domnisoara e in stare grava, s-a lovit la cap.”

„S-a auzit o bubuitura. Eu eram partea cealalta.”

Prima a fost transportata la Institutul de Medicina Urgenta femeia de la volanul Toyotei. Ulterior, cu o alta ambulanta, a fost dus si soferul celeilalte masini, un tanar de 22 de ani.

„La volan eram. Nu stiu. Totul e bine.”

Veniti la fata locului, oamenii legii au facut cercetari pentru a stabili cum anume s-a produs accidentul si cine este vinovat.