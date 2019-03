O gradinita din satul Horjesti, Hancesti a fost obligata sa achite desbagubiri de 40 de mii de lei unei educatoare care a fost data afara si reangajata dupa ce s-a judecat cu institutia - VIDEO

Educatoarea cu noua clase a fost angajata cu aproximativ 12 ani in urma, pe cand sefa la gradinita era chiar mama acesteia.

EDUCATOARE: “Ati fost favorizata de mama dvs cand era in functie? -Da.”

Cum este posibil acest lucru, in contextul in care pentru a ocupa functia respectiva ai nevoie de cel putin o diploma de absolvire a colegiului? Directoarea de atunci are o explicatie.

FOSTA DIRECTOARE: "-Eu am angajat-o deoarece nu erau lucratori. -Cat timp? -Patru, cinci ani. -Si nu ati gasit patru ani inlocuitor? -Nimeni nu voia sa vina.”

Fara studii de specialitate, tanara s-a aflat in functie mai mult de patru ani, dupa care a mers de doua ori la rand in concediu de maternitate, pentru aproximativ opt ani. A revenit, insa, acum un an si si-a cerut locul, ocupat intre timp de un candidat cu diploma in educatie.

Gheorghe TORNEA, DIRECTORUL SCOLII PRIMARE-GRADINITA: -”I s-a spus ca nu corespundeti.”

”Nu pot sa iau omul cu studii si sa il dau pe acesta numai ca el a fost numit cand de mama ei. Prin mostenire dam sau cum.”

Responsabilii de la Ministerul Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale, i-au comunicat administratiei ca in lipsa studiilor, aceasta nu poate fi repusa in functie. Educatoarea nu s-a lasat si a dat in judecata institutia.

Gheorghe TORNEA, DIRECTORUL SCOLII PRIMARE-GRADINITA: -”Prima instanta noi am castigat-o. Doamna a dat la Curtea de Apel, a castigat si trebuie restabilita. Am senzatia ca la doamna cu sabia si ochii legati, balanta nu lucreaza.”

Acum administratia este obligata sa-i plateasca femeii si cheltuielile de judecata in suma de 40 de mii de lei. Directorul spune ca va ataca decizia la Curtea Suprema de Justitie. Intre timp, educatoarea s-a intors la munca, lucru care i-a nemultumit pe parinti. Odata cu nemultumirea, au curs si plangerile.

"Vrem sa stim cine i-a dat voie cu noua clase sa se intoarca in domeniu.”

“Joi dupa gradinita a venit fata acasa. Mi-a zis ca educatoarea m-a apucat de obraz, a apucat-o de mana si a zgaltait-o."

”Fata nu a vrut sa vina la gradinita, a zis ca se teme.”

Valentina IACUBENCO, AJUTOR DE EDUCATOR: "A fost caz cand a luat masina cu care se juca si l-a lovit in cap. A inceput sa-i curga sange aici. Seara vine parintele, ii spune ca s-a lovit cu capul de coltul mesei.”

Cei care s-au plans spun ca ar fi fost amenintati de educatoare.

“A spus ca nu iti e frica sa mergi seara acasa. Alta data mi-a spus ca ma da la 40 de slujbe. A spus ca pe nimeni nu o sa las in pace, o sa incep de la o margine.”

“Sunt niste barfe de la lucratori care il sustin pe director.-

”Nu am lovit copilul, eu iubesc copiii.”

”I-ati amenintat? -Nici nu stiu cine sunt mamele. ’Inventii.”

Sefa Directiei Educatie din Hancesti spune ca, dupa mai multe plangeri, s-au facut verificari si acum opt ani, educatoarea nu a fost insa pedepsita pentru ca era insarcinata.

Valentina TONU, SEFA DIRECTIEI EDUCATIE DIN HANCESTI: ”Am sustinut sa fie distituita din functie pentru ca locul ei nu e acolo.'

”Doamna nu are dreptul sa predea. Suntem nesatisfacuti de procesul pe care il revoltati si suntem revoltati de comportamentul neadecvat.”

Directorul gradinitei a deschis azi dimineata o ancheta interna si a decis ca in perioada acesteea, sa o suspende din functie pe educatoarea vizata. Cei de la Directia Educatie din Hancesti au convocat si Consiliul de etica in acest caz.